Стамбул. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Делегация министерства обороны России в пятницу в Анкаре обсудит с турецкими коллегами тактические и технические вопросы, касающиеся Сирии, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".

Обсуждения затронут совместное патрулирование в Сирии, отмечает газета "Дейли сабах".

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