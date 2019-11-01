Делегация минобороны РФ в пятницу обсудит в Анкаре тактические и технические вопросы по Сирии - турецкие СМИ
Стамбул. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Делегация министерства обороны России в пятницу в Анкаре обсудит с турецкими коллегами тактические и технические вопросы, касающиеся Сирии, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".
Обсуждения затронут совместное патрулирование в Сирии, отмечает газета "Дейли сабах".
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