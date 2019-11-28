Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 18:48

Вашингтон. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Делегация США на недавних переговорах с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром призывала его отказаться от продолжения наступления на столицу Ливии Триполи, сообщает в четверг газета The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя администрации США.

"Сигнал генералу Хафтару был очень недвусмысленным: мы полагаем, что вторжение в Триполи было бы ужасающим и сейчас, да и когда-либо еще", - сказал представитель властей на условии анонимности.

Ранее стало известно, что на переговорах за закрытыми дверьми с американской стороны участвовали заместитель советника по нацбезопасности Виктория Коутс, посол США в Ливии Ричард Норланд, представитель Минэнерго США Мэттью Зайс, а также заместитель главы Африканского командования ВС США (USAFRICOM) бригадный генерал Стивен де Миллиано.

В госдепе не уточнили, где именно прошла встреча, указав лишь, что переговоры состоялись в минувшее воскресенье на Ближнем Востоке.

The Washington Post отмечает, что Ливия ранее не была в списке внешнеполитических приоритетов администрации президента США Дональда Трампа. Однако после того, как Россия стала играть более активную роль в ситуации в Ливии, США также принялись уделять этой стране больше внимания, уточняет издание.

Ранее на этой неделе помощник госсекретаря США по ближневосточным делам Дэвид Шенкер заявил, что Россия развернула в Ливии военные силы, которые "дестабилизируют" ситуацию в стране.

В то же время он признал, что Хафтар контролирует 80% территории Ливии. Он объяснил, что хотя под контроль Хафтара попали районы страны, менее населенные, чем подконтрольные правительству в Триполи, однако ЛНА располагает значительными силами. Таким образом, подчеркнул Шенкер, США придется вести диалог с Хафтаром.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий ЛНА Халифа Хафтар, который с апреля этого года ведет наступление на Триполи.

1аю ар

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