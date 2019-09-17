Дубай. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Члены делегации афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) провело переговоры в Иране, сообщает во вторник агентство ЭФЭ со ссылкой на представителя иранского МИД Аббаса Мусави.

Он пояснил, что цель переговоров - "диалог и обмен мнениями по поводу последних событий в Афганистане".

Ранее в сентябре делегация талибов провела переговоры в Москве.

Эти встречи с участием талибов последовали после решения США отказаться от переговоров с движением "Талибан" по поводу соглашения об урегулировании афганского конфликта.

1во

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта