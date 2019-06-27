Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 11:11

Страсбург. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Некоторые украинские депутаты остались в Страсбурге для контактов на площадке ПАСЕ с делегатами ассамблеи из других стран, сообщил журналистам член украинской делегации Георгий Логвинский.

При этом делегация Украины, по его словам, как и заявила накануне, не принимает участия ни в пленарных заседаниях, ни в заседаниях комитетов.

"Мы ни в чем не принимаем участие. (...) Все делегаты нашего парламента дальше не продолжают работать в Парламентской ассамблее Совета Европы (...) Мы можем общаться с коллегами. Мы общаемся здесь с коллегами", - сказал Логвинский.

По его словам, делегация ушла из ассамблеи до решения руководства парламента.

Отвечая на вопрос, когда украинская делегация вернется в ПАСЕ, он сказал: "Мы будем консультироваться с собственным парламентом".

"Мне бы очень хотелось представить позицию Украины в важных докладах, которые касаются Украины. Но, к сожалению, у нас есть чёткое решение. Иногда приходится наступать себе на ногу", - сказал он.

Накануне ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений. Украинская делегация в ответ покинула заседание ПАСЕ, а представители семи государств, включая Украину, сделали совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

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