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Брюссель. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Визит делегации Федеральной антимонопольной службы РФ в Брюссель для проведения семинара запланирован на вторник, 9 октября, сообщил в пятницу журналистам постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"В Брюссель приедет делегация ФАС во главе с заместителем руководителя этого ведомства Андреем Цыгановым", - сообщил он российским журналистам.

"Состоится семинар, обмен опытом с местными партнерами", - пояснил дипломат.

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Интерфакс