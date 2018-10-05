Делегация ФАС России проведет в Брюсселе семинар по обмену опытом - Чижов
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Брюссель. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Визит делегации Федеральной антимонопольной службы РФ в Брюссель для проведения семинара запланирован на вторник, 9 октября, сообщил в пятницу журналистам постпред России при ЕС Владимир Чижов.
"В Брюссель приедет делегация ФАС во главе с заместителем руководителя этого ведомства Андреем Цыгановым", - сообщил он российским журналистам.
"Состоится семинар, обмен опытом с местными партнерами", - пояснил дипломат.
др
Интерфакс