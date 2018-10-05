Делегация ФАС России проведет в Брюсселе семинар по обмену опытом - Чижов

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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 20:38 05.10.2018 - 20:38

Брюссель. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Визит делегации Федеральной антимонопольной службы РФ в Брюссель для проведения семинара запланирован на вторник, 9 октября, сообщил в пятницу журналистам постпред России при ЕС Владимир Чижов. "В Брюссель приедет делегация ФАС во главе с заместителем руководителя этого ведомства Андреем Цыгановым", - сообщил он российским журналистам. "Состоится семинар, обмен опытом с местными партнерами", - пояснил дипломат. др Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс