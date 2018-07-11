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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 17:04 11.07.2018 - 17:04

*** Представитель Южной Кореи призвал вывести этот проект из-под санкций США

Сеул. 11 июля. ИНТЕРФАКС - В КНДР 13 июля направится делегация Южной Кореи для участия в организованном ОАО "РЖД" трехстороннем семинаре по транспортно-логистическому проекту "Хасан-Раджин", сообщил российским журналистам в среду председатель комитета по развитию сотрудничества со странами севера при президенте Республики Корея Сон Ён Гиль, который возглавляет делегацию.

Он напомнил, что "на встрече между президентами Южной Кореи и России 22 июня Владимир Путин подчеркнул важность реализации проекта "Хасан-Раджин" по транспортировке грузов из России в Южную Корею через территорию КНДР, кроме этого в декларации лидеров Республики Корея и КНДР в Пханмунджоме 27 апреля также был упомянут данный проект сотрудничества".

"В этой связи мы хотели бы посетить КНДР и в этот раз посмотреть своими глазами то место, где соответственно реализуется этот важный логистический проект, 13-14 июля", - сказал глава президентского комитета.

По его словам сам семинар состоится 14 июля.

"Ночуем одну ночь непосредственно в Раджине", - отметил Сон Ён Гиль.

По его словам, с северокорейской стороны будут участвовать представители министерства железных дорог КНДР, народного комитета города Расон. "И мы планируем не только поучаствовать в семинаре, но и осмотреть саму инфраструктуру порта Раджин, как там сейчас работает причал, своими глазами посмотреть место реализации данного проекта, поговорить о перспективах развития проекта и исследованиях", - сказал председатель президентского комитета.

Сон Ён Гиль сказал, что приглашение было получено от Национальной федерации экономического сотрудничества КНДР, а сам семинар организован ОАО "РЖД".

По сообщению местных СМИ, южнокорейская делегация должна будет прибыть во Владивосток, а оттуда направится по железной дороге в северокорейский город Раджин.

Сон Ён Гиль также сообщил, что он, как депутат парламента Республики Корея, собирается в ближайшее время направить письмо президенту России, в котором попросит его на предстоящем саммите с президентом США Дональдом Трампом поднять вопрос о выведении этого проекта из-под американских санкций.

"Как вы знаете, 16 июля запланирован саммит лидеров России и США, который состоится в Хельсинки. Я считаю, что так же, как Владимир Владимирович поднял вопрос, связанный с проектом "Хасан-Раджин" на встрече с президентом РК Мун Чжэ Ином, он мог бы поднять данный вопрос и на саммите с президентом Трампом, - сказал он. - В новостях сегодня говорилось, что для этого саммита был подготовлен небольшой подарок, я точно не знаю, о чем идет речь, но думаю, что таким жестом со стороны США могли бы стать действия в отношении данного проекта, а именно выведение этого проект из-под санкций".

Сон Ён Гиль выразил уверенность, что данный жест мог бы стать катализатором, который помог бы Северной Корее еще больше открыться и вызвал бы позитивные изменения внутри страны, которая уже готова стать на путь преобразований.

"Если удастся убедить Дональда Трампа в целесообразности выведения данного проекта из-под санкций США, то мы могли бы получить какие-то видимые результаты в реализации данного проекта, - подчеркнул Сон Ён Гиль. - Я считаю, что выведение из-под санкций проекта "Хасан-Раджин" может стать этим "маленьким подарком". Он указал, что Северная Корея делает шаги для выполнения своих обещаний, и ожидают каких-то ответных шагов со стороны США.

"Я думаю, что неправильно требовать от Северной Кореи в одностороннем порядке осуществлять денуклеаризацию, другие страны тоже должны идти навстречу КНДР, - сказал Сон Ён Гиль. - Если санкции будут сохраняться, то внутри КНДР могут возникнуть протесты, элиты могут выступить с претензиями в адрес Ким Чен Ына. Нужно небольшими шагами показывать, что мы тоже готовы к сотрудничеству",

Как известно, в 2008-2014 годах была восстановлена железнодорожная ветка от приграничной железнодорожной станции Хасан Приморский край) до северокорейского порта Раджин на побережье Японского моря. Этот проект позиционировался как первый этап реконструкции Транскорейской железной дороги с последующим ее подключением к российской Транссибирской магистрали для транспортировки большегрузных контейнеров из Южной Кореи в Россию и Европу, а также поставок угля из России в Южную Корею.

Однако из-за ядерных испытаний в КНДР в марте 2016 года Южная Корея вышла из проекта, введя в отношении КНДР санкции. Главной причиной для выхода Сеула из проекта стало включение в санкции положения, по которому зашедшие в КНДР суда третьих стран не могут заходить в порты Южной Кореи. Таким образом, доставка российского угля через северокорейский порт в Раджин в Южную Корею и перегрузка там южнокорейских контейнеров для отправки в Россию по железной дороге стала для Сеула невозможной.

Проект "Хасан-Раджин" совместно с КНДР реализует ОАО "РЖД". Он предусматривает модернизацию железнодорожной ветки между станцией Хасан (РФ) и Раджин (КНДР), а также строительство и дальнейшую эксплуатацию грузового терминала в порту Раджин. В российско-северокорейском СП "РасонКонТранс" 70% акций принадлежит ОАО "РЖД".

1нв мф

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