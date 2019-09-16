Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 18:29

Анкара. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости деления Сирии на зоны влияния, отметив, что это относится и к северо-востоку страны.

"Исходим из того, что недопустимо делить Сирию на зоны влияния", - сказал Путин в ходе трехстороннего саммита Россия-Турция-Иран в Анкаре.

По его словам, "естественно, беспокоит положение дел на северо-востоке Сирии".

"Проблемы безопасности в этом районе, как и в других частях страны должны решаться исключительно на принципах сохранения суверенитета и территориальной целостности", - отметил президент РФ.

По его мнению, "важно, что Россия, Иран и Турция помогают сирийцам и в постконфликтном обустройстве своей страны, возрождении ее экономики и социальной сферы, создании условий для безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарной помощи нуждающимся".

"Результаты такой совместной работы налицо: с июля 2018 года в Сирию возвратились свыше 390 тысяч беженцев, порядка 1,3 млн внутренне перемещенных лиц также смогли вернуться домой", - подчеркнул Путин.

Российский лидер высказал надежду, что "международное сообщество, особенно ООН и профильные агентства активнее подключатся к гуманитарному содействию Сирии, будут оказывать более весомое содействие в деле восстановления разрушенной войной инфраструктуры, водо- и электроснабжения школ и больниц".

1бг, 1пп ри

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