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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 7:26 17.09.2018 - 07:26

Гонконг. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Индия рассматривает вопрос о приобретении у России двух фрегатов, сумма планируемого контракта составляет $2,2 млрд, пишет индийская газета The Economic Times.

Контракт на постройку фрегатов может быть подписан в ходе октябрьского визита в Индию президента России Владимира Путина, отмечается в сообщении издания.

Источники газеты сообщили, что согласование контракта находится на завершающей стадии, оплата по контракту может быть осуществлена в национальных валютах двух стран.

О намеченном на октябрь визите российского президента в Индию ранее сообщил его помощник Юрий Ушаков.

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