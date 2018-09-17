Дели планирует подписать контракт с РФ на $2,2 млрд о покупке двух фрегатов для ВМС Индии
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Гонконг. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Индия рассматривает вопрос о приобретении у России двух фрегатов, сумма планируемого контракта составляет $2,2 млрд, пишет индийская газета The Economic Times.
Контракт на постройку фрегатов может быть подписан в ходе октябрьского визита в Индию президента России Владимира Путина, отмечается в сообщении издания.
Источники газеты сообщили, что согласование контракта находится на завершающей стадии, оплата по контракту может быть осуществлена в национальных валютах двух стран.
О намеченном на октябрь визите российского президента в Индию ранее сообщил его помощник Юрий Ушаков.
1гк вш
Интерфакс