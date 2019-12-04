Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 12:37

Берлин. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - Делом о громком убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине занялась германская Генпрокуратура, сообщила в среду газета Bild.

По информации СМИ, в расследовании участвует уголовная полиция и немецкие спецслужбы, правоохранители подозревают, что в убийстве могли быть задействованы спецслужбы. Согласно опубликованной накануне информации Sueddeutsche Zeitung, NDR и WDR, "российское государство или государственные органы Чеченской республики могли дать заказ на убийство в берлинском районе Моабит".

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсолютно беспочвенными утверждения о причастности российских властей к убийству Хангошвили. "Там никаких серьезных подозрений нет и быть не может. Какое отношение к российским властям это имеет? Это абсолютно беспочвенные предположения. Эта тема как-то экзальтируется германскими СМИ, но это не значит, что дела обстоят именно так", - заключил пресс-секретарь президента РФ.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в Хангошвили, тот скончался на месте.

Немецкие СМИ сообщили, что убитый гражданин Грузии был родом из Чечни, а задержанный по подозрению в убийстве - россиянин. Посольство РФ сообщило об оказании задержанному консульской помощи, указав, что проверяет гражданство мужчины. После этого пресс-секретарь прокуратуры Берлина Мартин Штельтнер сообщил "Интерфаксу", что подозреваемый имеет российское гражданство.

1тф ан

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