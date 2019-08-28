Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 14:40

Рим. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Демократическая партия на переговорах с движением "Пять звезд" поддержала кандидатуру Джузеппе Конте на пост председателя совета министров Италии, сообщило в среду агентство Bloomberg.

В то же время Демократическая партия также настаивает на том, чтобы вице-премьер Италии, лидер движения "Пять звезд" Луиджи Ди Майо ушел в отставку.

Ожидается, что президент Италии Серджо Маттарелла проведет совещание с лидерами итальянских партий в 16:00 (17:00 мск), на котором обсудит формирование нового правительства.

Встреча представителей Демократической партии и "Движения 5 звезд" была назначена на вторник, однако движение "Пять звезд" в официальном сообщении заявило, что не будет проводить встречи с Демократической партией до тех пор, пока они официально не подтвердят, что согласны на новое назначение Джузеппе Конте на должность премьер-министра Италии.

Сенатор от движения "Пять звезд" Вито Крими в ответ на опасения Демократической партии заявил, что информация о том, что Ди Майо хочет возглавить МВД - это "ложный слух, который кто-то запустил".

В августе Маттео Сальвини заявил, что не видит большинства в итальянском парламенте у какой бы то ни было политической силы, и стране необходимы досрочные выборы. Также он заявил, что намерен предложить сенату инициативу о недоверии премьер-министру Джузеппе Конте. Конте, не дожидаясь голосования в сенате, подал в отставку.

1ви ар

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