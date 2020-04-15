Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 2:33

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Законодатели-демократы осуждают решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Сенатор Патрик Лихи в своем заявлении, опубликованном на его сайте, отметил, что решение Трампа "имеет такой же смысл, как отрезать боеприпасы союзнику, когда враг приближается."

"Белый дом знает, что он грубо ошибся с этим кризисом с самого начала, игнорируя многочисленные предупреждения и растрачивая драгоценное время, пренебрегая медицинской наукой, сравнивая COVID-19 с обычной простудой и говоря: "Все будет хорошо", - добавил он.

По мнению Лихи, Белый дом не желает брать на себя ответственность и обвиняет других.

Как считает другой сенатор-демократ Брайан Шатц, решение президента похоже на "отвлечение внимания".

"Ему (Трампу - ИФ) не нужно объяснять, почему Южная Корея и США получили свои первые случаи заражения одновременно, но Южная Корея предотвратила массовые смерти", - написал он в твиттере.

"Ужасная и трагическая ошибка - прекратить поддержку ВОЗ, когда здоровье Америки зависит от того, чтобы остановить пандемию повсюду. Еще одна попытка переложить вину на других, а не руководить. Нам нужны лидеры", - заявила в своем твиттере сенатор Тина Смит.

С ней согласилась и член Палаты представителей Конгресса США Карен Басс. По ее мнению, теперь очевидно "абсолютное отречение" Трампа от "международной ответственности и лидерства".

"Сегодняшнее решение о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения в разгар глобальной пандемии прямо противоположно тому, что должна делать эта страна", - добавила она в своем сообщении в твиттер.

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