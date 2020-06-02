Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 20:28

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Американские конгрессмены-демократы подвергли критике президента США Дональда Трампа за то, что он распорядился задействовать военных в связи с массовыми протестами из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

В частности, серьезную обеспокоенность выразил глава комитета Палаты представителей США по делам вооруженных сил Адам Смит.

"В то время, когда наша нация переживает боль, президент про должает отказываться от любых попыток смягчить напряженность, что, мы все надеялись, он сделает. Вместо этого, он использовал силу для разгона мирных протестующих...", - говорится в заявлении Смита.

Он отметил, что "роль армии США во внутренней американской правоохранительной системе ограничена законом". "И ее нельзя использовать в нарушение этих ограничений, но я не вижу свидетельств тому, что президент Трамп понимает этот фундаментальный принцип", - подчеркнул глава комитета по делам вооруженных сил.

Смит также призывал главу Пентагона Марка Эспера и председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли дать показания в комитете с объяснениями задействования военных в подобных целях.

Конгрессмен от штата Массачусетс, демократ Сет Мултон призывал военнослужащих "сложить оружие", если Трамп "примет решение злоупотребить использованием армии (для разгона участников беспорядков - ИФ)".

Критику в адрес Трампа выразили и другие демократы, ряд которых является ветеранами ВС США.

Трамп ранее призвал губернаторов штатов восстановить порядок на своей территории, используя для этого необходимое число бойцов Национальной гвардии.

"Если город или штат откажутся принять меры, необходимые для защиты жизни людей и их жилья и имущества, то я быстро за них решу проблему, направив к ним военных", - предупредил президент США.

В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе.

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