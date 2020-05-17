Этот контент был опубликован 17 мая 2020 г. 2:39

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Американские законодатели из Демократической партии инициировали проверку в отношении законности объявленных президентом США Дональдом Трампом планов снятия с должности генерального инспектора госдепартамента США Стивена Линика, сообщают местные СМИ.

"Мы неизменно выступаем против политически мотивированного увольнения генерального инспектора и выхолащивания президентом этого критически важного поста", - говорится в заявлении председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгела и высшего представителя демократов в Комитете по международным отношениям Сената Боба Менендеса.

Они считают, что госсекретарь Майк Помпео лично рекомендовал Трампу уволить Линика, который, как писало издание Politico, "начал расследование в отношении предполагаемых злоупотреблениях госсекретаря Майка Помпео своим служебным положением в личных целях".

Как сообщалось, накануне Трамп в письме спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси уведомил Конгресс, что освобождает от занимаемой должности генерального инспектора госдепартамента Стива Линика.

Трамп заявил, что "больше не доверяет" Линику и обещает прислать на утверждение в Сенат кандидатуру, которая пользуется доверием со стороны президента и "отвечает соответствующим требованиям".

Пелоси заявила, что этот шаг Трампа является "возмездием", и направлен против "патриотически настроенных государственных служащих, которым поручено осуществлять надзор от имени американского народа".

"Генеральный инспектор Линик наказан за то, что честно выполнят свой долг по защите Конституции и нашей национальной безопасности, как того требует закон и присяга", - подчеркивалось в распространенном заявлении спикера.

По закону президент при намерении уволить генерального инспектора госдепа должен за 30 дней уведомить об этом Конгресс.

1гк гс

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