Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 4:15

*** Трамп считает, что эта "охота на ведьм" поможет ему победить на выборах 2020 года

(Обобщенная версия)

Вашингтон. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

"Сегодня я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте", - сказала Пелоси, выступление которой транслировало американское телевидение.

"Президент должен отвечать за свои действия. Никто не находится выше закона", - добавила она.

Ранее с призывом к конгрессу об импичменте Трампу выступил кандидат в президенты США от Демократической партии бывший вице-президент Джо Байден, который стал очередным катализатором обострения разногласий президента с законодателями.

ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ КОНГРЕССМЕНОВ

В качестве причины для проведения расследования, касающегося импичмента, демократы в Конгрессе выдвигают информацию о беседе Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой американский президент якобы раскрыл секретную информацию.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента.

В бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы Джо Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма". На Украине в отношении "Бурисмы" было открыто расследование.

Адвокат Трампа Руди Джулиани в ряде интервью заявлял о вмешательстве бывшего вице-президента в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин был уволен по просьбе Байдена - якобы за то, что разбирался в связях "Бурисмы" с его сыном.

ТРАМП НАЗВАЛ РЕШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ "ОХОТОЙ НА ВЕДЬМ"

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает охотой на ведьм решение демократов в палате представителей начать расследование, цель которого - определить, можно ли объявить ему импичмент.

"Они ведь даже не видели стенограмму разговора (Трампа с президентом Украины - ИФ). Тотальная охота на ведьм", - написал он в твиттере.

Трамп заявил, что власти Украины не против его планов опубликовать стенограмму разговора с Зеленским.

"Госсекретарь Помпео получил разрешение от Украины на публикацию стенограммы моего телефонного разговора с их президентом", - написал он в твиттере.

"Они тоже не понимают, в чем проблема", - добавил Трамп.

"Когда вы увидите стенограмму разговора, которую, я предполагаю, вы увидите в определенный момент, вы поймете, что этот телефонный разговор был превосходным, он просто не мог быть лучше. И даже украинская сторона опубликовала заявление, что это был прекрасный разговор, и не оказывалось никакого давления", - сказал он журналистам во время прибытия на открытие 49-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он неоднократно утверждал, что в его разговоре с Зеленским поднималась тема необходимости борьбы с коррупцией на Украине.

Ранее Трамп заявил, что такой шаг демократов, удерживающих большинство в палате представителей, не представляет для него опасности и лишь поможет в 2020 году добиться переизбрания на второй срок.

Изначально данные на эту тему передал информатор, работающий в разведке США. Однако во вторник Трамп заверил, что этот источник не присутствовал во время разговора и узнал о его содержании "из вторых или третьих рук".

Издание Politico сообщило, что Белый дом до конца недели может передать в Конгресс сообщение информатора, на котором построены обвинения против Трампа.

Ранее с таким требованием выступил председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, который предупредил, что готов вызвать в суд старших сотрудников американской разведки.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм обвинила демократов в том, что решением о начале расследования они "уничтожили любые шансы на законодательный прогресс для народа этой страны, продолжая сосредотачивать всю свою энергию на партизанских политических атаках".

ПРОЦЕДУРА ИМПИЧМЕНТА

Проведение расследования - первый этап процедуры импичмента. Как правило, этим занимаются в палате представителей, где сейчас у демократов - большинство.

Второй этап - голосование членов палаты представителей: они должны определить, являются ли результаты расследования основанием для импичмента. Для преодоления второго этапа требуется простое большинство голосов.

Третий этап - рассмотрение дела в сенате. Отстранить президента от власти можно, если в пользу этого выскажутся две трети участников голосования. В настоящее время такой вариант выглядит маловероятным, так как большинство мест в сенате - у республиканцев - сторонников Трампа.

1гк бм

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