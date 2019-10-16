Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидеры Демократической партии откладывают голосование полного состава депутатов об одобрении расследования для импичмента президента США Дональда Трампа в связи с отсутствием консенсуса среди рядовых демократов в Конгрессе, сообщает портал Politico со ссылкой на собственные источники в партии.

Как отмечает издание, Пелоси и другие члены партии в ходе внутренних обсуждений во вторник не смогли договориться, следует ли начинать голосование по процедуре в полном составе Палаты представителей. В то же время лидеры демократов попытались "тихо" выяснить, готовы ли их менее влиятельные сопартийцы формально поддержать начало расследования в ходе подобного голосования, однако получили в качестве ответа "довольно решительное нет", сообщили Politico источники во фракции.

Ранее газета Axios сообщала, что администрация президента Трампа собирается игнорировать требования законодателей по объявленному импичменту, пока по нему не проголосует полный состав Палаты представителей Конгресса США. Согласно источникам издания, Белый дом планировал направить соответствующее уведомление спикеру палаты Пелоси в минувшую пятницу.

В то же время фактически расследование в рамках процесса импичмента уже идет, Конгресс проводит слушания бывших и нынешних сотрудников администрации президента по данному вопросу. В пятницу в закрытом режиме свои показания Конгрессу дала бывший посол США в Киеве Мэри Йованович, на закрытые слушания в среду вызван экс-советник Госдепа Майкл Маккинли.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшихся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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