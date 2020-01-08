Этот контент был опубликован 8 января 2020 г. 19:42

Вашингтон. 8 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер заявил в среду о готовности в сжатые сроки провести голосование по проекту резолюции, ограничивающей возможности президента страны Дональда Трампа вести боевые действия против Ирана.

"Мы работаем над этим, и вы увидите результат, как только мы будем готовы. Это произойдет скорее рано, чем поздно", - заявил он в среду американским журналистам.

В воскресенье спикер палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о намерении разработать резолюцию, которая бы запрещала Пентагону вести боевые действия против Ирана без одобрения конгресса дольше, чем в течение 30 дней.

Ранее в среду Трамп в ходе выступления в Белом доме дал понять, что пока не выступает за военные меры против Ирана, обстрелявшего базы в Ираке, на которых находятся американские войска.

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