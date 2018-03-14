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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 2:45 14.03.2018 - 02:45

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Демократы комитета по разведке палаты представителей Конгресса США в ответ республиканцам опубликовали во вторник вечером по местному времени свой собственный доклад о ходе расследования так называемого "российского дела", в котором вопрос о возможном сговоре между кампанией президента Дональда Трампа и Россией - один из ключевых.

В понедельник член палаты представителей Майк Конауэй заявил, что республиканцы в комитете по разведке нижней палаты не нашли доказательств наличия сговора между президентской кампанией Дональда Трампа и Россией и завершают свое годовое расследование. Республиканцы подготовили 150-страничный проект доклада и передали его демократам на рассмотрение во вторник.

В опубликованном 21-страничном докладе демократов перечисляются свидетели, документы и аспекты, которые, по их мнению, еще необходимо проработать.

"Решение о завершении расследования до того, как будут опрошены ключевые свидетели и получены важные документальные доказательства, не позволит нам в полной мере выполнить наш долг перед Палатой представителей и американским народом", - говорится в документе.

Согласно докладу, расследование уделило недостаточно внимания вопросам, связанным со взломом и распространением электронных писем предвыборного штаба экс-кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, передачей этой информации команде Д.Трампа, а также возможным сговором между кампанией Д.Трампа и российскими посредниками.

В документе ставится вопрос о том, какие связи у российских посредников могли быть с российским руководством.

Помимо этого, демократы считают, что необходимо проработать вопросы, которые касаются мер по обеспечению безопасности будущих выборов, предполагаемых финансовых операций Д.Трампа совместно с Deutsche Bank и Россией и попыток президента США препятствовать расследованию ФБР. По мнению демократов, следует также изучить масштаб использования Россией соцсетей для распространения пропаганды и дезинформации.

Как отмечается в докладе, комитет по разведке пока не запрашивал документы у примерно 20 представляющих для них интерес организаций, включая Deutsche Bank, социальные сети и Национальную стрелковую ассоциацию США.

Демократы считают, что необходимо опросить еще 30 свидетелей, и обвиняют республиканцев в том, что они отказались беседовать со значительным числом лиц, в том числе с бывшим пресс-секретарем Белого Дома Шоном Спайсером и экс-главой аппарата Белого дома Райнсом Прибусом.

Представители демократической партии уверены в необходимости побудить более чем 15 человек и групп лиц вновь предстать перед комитетом или предоставить необходимые документы. Среди этих лиц - сын президента США Дональд Трамп-младший, личный адвокат президента Майкл Коэн, зять президента и советник Джаред Кушнер, бывший советник по коммуникациями Хоуп Хикс и генпрокурор Джефф Сешнс.

В докладе также излагается обновленная информация о выводах демократов по различным аспектам расследования.

Ведущий демократ комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил журналистам во вторник, что "работа комитета далека от завершения".

"Мы будем предоставлять общественности отчеты о том, что нам будет известно и работе, которую предстоит сделать, если не нам, так другим, чтобы страна могла быть уверена, что ее администрация действует в лучших интересах государства, а не вследствие инструментов воздействия, которые Россия может иметь в отношении президента США", - сказал он.

Он пообещал, что его комитет "сделает все возможное, чтобы продолжить работу".

"Есть лица, которые хотят сотрудничать с нашим комитетом и делиться информацией, и мы продолжим это делать", - отметил А.Шифф.

"Мы намерении приложить к нашему докладу полные показания всех свидетелей. Большинство из них заявило, что они поддерживают обнародование этих данных", - подчеркнул демократ.

Йф гс

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