Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 20:51

*** Команда Трампа работает над сокрытием его правонарушений, считает менеджер импичмента

*** Судебный процесс по импичменту продолжится в субботу

Вашингтон. 24 января. ИНТЕРФАКС - В сенате - верхней палате Конгресса США - в пятницу завершается оглашение аргументов демократов в пользу отстранения президента США Дональда Трампа от должности.

Оглашение аргументов начал член палаты представителей США Джейсон Кроу.

Далее очередь перешла к "менеджеру импичмента" Хакиму Джефрису.

Он подчеркнул, что действия Трампа по отношению к Украине поставили страну в опасное положение.

"Президент Трамп попытался смошенничать, - заявил Джефрис. - Он был пойман. И затем он много работал над тем, чтобы это скрыть".

Он добавил, что команда Трампа работает над тем, чтобы "прикрыть его противозаконные действия".

"Я могу предположить, что это коллективная работа в интересах тех людей, которые пытаются обелить (администрацию - ИФ)", - отметил Джефрис.

Как сообщил председатель комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф, сегодня закончится представление обвинений против Трампа по первой статье импичмента - злоупотребление властью президентом. Затем "менеджеры импичмента" перейдут к выступлениям по второму пункту, связанному с препятствованием работе Конгресса со стороны президента.

После того, как "менеджеры импичмента" полностью огласят аргументы в пользу отстранения Трампа от должности, их ожидает встреча с президентским советом.

До начала слушаний председатель Верховного суда США Джон Робертс оповестил демократов о том, что у них осталось 7 часов и 53 минуты для завершения предоставления аргументов в рамках судебного разбирательства.

Лидер сенатского республиканского большинства Митч Макконнелл в свою очередь заявил, что судебный процесс возобновится в субботу 25 января в 10:00 (18:00 мск) и продлится "несколько часов".

Согласно резолюции, регламентирующей проведение судебного разбирательства в рамках процедуры импичмента Трампу, в распоряжении команды Трампа и противостоящих ей демократических "менеджеров по импичменту" есть три дня, чтобы выступить со своими аргументами в рамках судебного процесса. В течение этих трех дней каждая из сторон имеет возможность в течение максимум 24 часов излагать свою позицию на слушаниях.

Затем сенаторы смогут задать свои вопросы по делу, этот этап займет 16 часов. Вопросы должны быть поданы в письменном виде. После этого сенаторы смогут приступить к дебатам, по итогам которых они должны определить, есть ли все-таки необходимость приглашать каких-либо свидетелей.

В ходе судебного процесса в качестве прокуроров в сенате выступают семь "менеджеров импичмента" от палаты представителей США. Сенаторы же в данном случае становятся присяжными. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако поскольку большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, то, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Судебные разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточены на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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