Вашингтон. 22 января. ИНТЕРФАКС - В сенате (верхней палате конгресса США) в среду началось оглашение аргументов демократов в пользу отстранения президента США Дональда Трампа от должности.

Слушания открыл председатель комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф.

В выступлении в первую очередь он подчеркнул необходимость вызова в сенат для дачи показаний представителей администрации президента, в частности бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, и.о. главы аппарата Белого дома Мика Малвейни и главы госдепа США Майка Помпео.

"Вы услышите их показания одновременно с американским народом, если позволите", - заявил Шифф на заседании сената, несмотря на то, что накануне сенат отклонил это предложение.

Сенат США в ночь на среду принял резолюцию, устанавливающую правила проведения рассмотрения вопросов об объявлении импичмента президенту страны Дональду Трампу.

"За" проголосовали 53 сенатора, "против" - 47. Голосование завершилось лишь под утро среды по вашингтонскому времени, заседание конгрессменов продолжалось около 13 часов.

В ходе обсуждения резолюции сенаторы также проголосовали по целой серии предлагаемых поправок. Однако республиканское большинство в верхней палате Конгресса США отвергло все предложения демократов. В частности, республиканцы не одобрили поправку, которая предполагает судебный запрос на предоставление документов из Белого дома, госдепа и Пентагона. В одной из поправок предполагалось вызвать ряд свидетелей, имевших, по мнению демократов, непосредственное отношение к действиям Трампа по Украине, среди которых - бывший советник президента по нацбезопасности Джон Болтон и и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвейни.

Одобренная резолюция предполагает, что в распоряжении команды Трампа и противостоящих ею демократических "менеджеров по импичменту" будет три дня, чтобы выступить со своими аргументами в рамках судебного процесса. В течение этих трех дней каждая из сторон получит возможность в течение максимум 24 часов излагать свою позицию на слушаниях.

Это считается победой демократического меньшинства, так как изначально планировалось, что стороны должны будут уложиться всего за два дня. Демократы же добивались того, чтобы на эту часть слушаний было выделено больше дней.

Затем сенаторы смогут задать свои вопросы по делу, этот этап займет 16 часов. Вопросу должны быть поданы в письменном виде. После этого сенаторы смогут приступить к дебатам, по итогам которых они должны определить, есть ли все-таки необходимость приглашать каких-либо свидетелей.

В ходе судебного процесса в качестве прокуроров в сенате выступают семь "менеджеров импичмента" от палаты представителей США. Сенаторы же в данном случае становятся присяжными. В конце процесса проводится голосование: чтобы отстранить президента от должности, необходимы голоса двух третей сенаторов. Однако поскольку большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура импичмента будет заблокирована.

Судебные разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточиваются на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей, - злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

1ви ар

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