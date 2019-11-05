Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 19:45

Вашингтон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Три комитета, ведущие расследование в рамках процедуры импичмента президента США, направили письмо исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни с просьбой дать показания, сообщает во вторник комитет по иностранным делам палаты представителей США.

"Факты указывают на то, что Малвейни прямо участвовал в схеме по оказанию давления на Украину, созданию угрозы национальной безопасности и подрыву внешней политики США", - говорится в заявлении комитета.

В Конгресс Малвейни призывают явиться 8 ноября. Неизвестно, будет ли он сотрудничать с комитетами, так как Трамп приказал сотрудникам администрации не идти навстречу организаторам процедуры импичмента.

Расследование в рамках процедуры импичмента президента США проводят комитеты палаты представителей по разведке, по надзору и по иностранным делам.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

***/ 1мм эф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!