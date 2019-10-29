Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 12:44

Вашингтон. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Представители Демократической партии США в конгрессе хотят воспрепятствовать планам Белого дома по выдаче разрешения на разработку месторождений полезных ископаемых в районе Гранд-Каньона, пишет во вторник газета The Hill.

Соответствующий законопроект разработан членом палаты представителей Раулем Гриальвой. По его мнению, планы администрации США представляют "непосредственную угрозу" одному из самых известных национальных парков страны.

Ожидается, что конгрессмены рассмотрят законопроект 30 октября.

Документ предусматривает запрет на любую добычу полезных ископаемых на федеральных землях в Аризоне и создание специальной зоны вокруг Гранд-Каньона, которая будет находиться под особой охраной.

"Это в принципе то, что мы должны делать, чтобы бороться с изменениями климата - нам нужно начать сокращать добычу и продвигать экономное использование ресурсов", - сказал Гриальва.

Национальный парк "Гранд-Каньон" расположен в штате Аризона. На его территории расположен Гранд-Каньон, который также называют Большим каньоном. Он внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!