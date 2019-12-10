Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 16:57

*** Демократы лишают американский народ права переизбрать Трампа в 2020 году - Председатель Национального комитета Республиканской партии

Вашингтон. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Демократы намерены добиться импичмента президента США Дональда Трампа из-за у них отсутствия конкурентоспособного кандидата в президенты, заявил во вторник руководитель кампании по переизбранию президента США Дональда Трампа Брэд Парскейл.

"На протяжении нескольких месяцев Нэнси Пелоси говорила, что делу об импичменте не будет дан ход, потому что он (этот вопрос - ИФ) был очень спорный и нуждался в двухпартийной поддержке. Это (импичмент - ИФ) - спорный вопрос, и только демократы настаивают на нем", - заявил Парскейл после того, как демократы официально предъявили Трампу обвинения.

"Демократы устраивают этот политический театр, так как у них нет конкурентоспособного кандидата для выборов 2020 года, и они знают это", - добавил Парскейл.

Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниэл также обвинила Демократическую партию в попытке "свергнуть законно избранного президента".

"Нэнси Пелоси может выдумать любые ложные обвинения, которые она хочет, но американский народ видит это так: еще одна партийная попытка свергнуть избранного должным образом президента и лишить избирателей шанса переизбрать его в 2020 году", - заявила она.

Ранее во вторник Трамп в своем твиттере назвал действия демократов "настоящим политическим сумасшествием".

Председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США, демократ Джерри Надлер заявил во вторник, что в отношении американского президента Дональда Трампа официально выдвинуты два основных обвинения.

Первое из них он охарактеризовал как злоупотребление властью.

Вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей.

Отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам необходимых документов.

1ви ар

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