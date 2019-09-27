Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 22:53

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Председатели сразу трех комитетов палаты представителей США направили главе госдепа Майку Помпео запрос о предоставлении документов, связанных со взаимодействием Вашингтона с Украиной, сообщает издание The Hill.

Запрос передан в рамках начатой палатой представителей процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Ранее на этой неделе Помпео заверил, что все сотрудники госдепа не нарушали правил в том, что касается контактов с украинской стороной.

Демократы, удерживающие большинство в палате представителей начали расследование в рамках процедуры импичмента. Отправной точкой для этого стал летний телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению демократов, в ходе этого разговора Трамп допустил серьезные нарушения и пытался использовать занимаемый пост для достижения политической цели: нанесения удара по своему возможному сопернику на выборах 2020 года - Джо Байдену.

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