Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 3:47

Вашингтон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер сенатского меньшинства Чак Шумер выступили против решения администрации президента Дональда Трампа перераспределить финансирование в $3,6 млрд, выделенных на 127 военных проектов, на строительство стены на границе с Мексикой.

"Отмена военных строительных проектов в стране и за рубежом подорвет нашу национальную безопасность, качество жизни и моральный дух наших войск, что сделает Америку менее безопасной", - цитирует Пелоси The Hill.

По ее словам, это решение нанесет ущерб уже "запланированным, важным проектам, направленным на поддержку военнослужащих на военных объектах в Нью-Йорке, по всей территории США и во всем мире".

"Палата представителей будет продолжать бороться с этим неприемлемым и глубоко опасным решением в судах, в Конгрессе и в глазах общественного мнения, а также чтить нашу клятву защищать Конституцию", - добавила она.

Лидер демократов в Сенате также назвал решение Пентагона "пощечиной" вооруженным силам США.

"Президент пытается узурпировать исключительное "право кошелька" Конгресса и отобрать жизненно важные средства у наших военных. Лишение министерства обороны столь необходимых средств является оскорблением для наших военнослужащих, и Конгресс будет решительно выступать против выделения новых средств для строительства стены", - заявил он.

В свою очередь, НКО "Американский союз защиты гражданских свобод" (ACLU) заявила, что обратится в суд с требованием запретить администрации Трампа перераспределять военные средства на строительство пограничной стены.

"Мы скоро вернемся в суд, чтобы заблокировать последнюю попытку Трампа совершить набег на военные фонды для его ксенофобской стены", - заявил адвокат ACLU Дрор Ладин.

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил лидерам Конгресса, в том числе Пелоси и Шумеру, о решении перераспределить средства, выделенные на военные проекты, на строительство пограничной стены с Мексикой.

Глава Пентагона одобрил перераспределение $3,6 млрд на строительство 175 миль стены на границе США и Мексики.

Во вторник представители Минобороны заявили, что этим решением будут затронуты 127 проектов. Первые $1,8 млрд поступят от отложенных военных строительных проектов за пределами США. Второй транш поступит от отложенных военных проектов внутри США.

Помощник заместителя министра обороны Элейн Маккаскер отметила, что строительство может начаться примерно через 135 дней.

1вз ад

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