Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 17:02

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Демократы-конгрессмены из Палаты представителей США в среду пригрозили Белому дому в случае отказа администрации от добровольного сотрудничества принудительным образом получить от нее документы, связанные с президентом Дональдом Трампом и его политикой в отношении Украины.

Газета The Hill сообщает, что соответствующие угрозы озвучили сразу три комитета Палаты представителей Конгресса США.

"За последние недели комитеты несколько раз старались обеспечить добровольную передачу (администрацией США - ИФ) запрошенных документов, но Белый дом отказывался взаимодействовать с комитетами и даже отвечать на их запросы", - цитирует издание выдержки из меморандума главы комитета по надзору Палаты представителей Элайджи Каммингса.

Таким образом, отмечается в меморандуме, действия Белого дома "не оставили нам (конгрессменам - ИФ) иного варианта, кроме как выдать это повестку". При этом Белому дому дали срок до пятницы проявить добрую волю, а в противном случае конгрессмены в принудительном порядке затребуют документы.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Кроме этого, ранее в Палате представителей призвали пятерых сотрудников Госдепа дать показания в рамках расследования о контактах администрации президента США Дональда Трампа с Украиной. Демократы считают, что Трамп использовал эти контакты не в интересах страны, а лишь чтобы нанести вред своему политическому сопернику - бывшему вице-президенту Джо Байдену.

В Конгресс для дачи пояснений вызвали спецпосланника США по Украине Курта Волкера, который, как стало известно СМИ в пятницу, подал в отставку, бывшего посла США в Украине Мэри Йованович, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, постпреда США при ЕС Гордона Сондлэнда и советника Госдепа Ульриха Брехбуля.

Однако госсекретарь США Майк Помпео посчитал невыполнимым требование конгрессменов организовать слушания с рядом американских дипломатов по теме контактов Вашингтона с Киевом. В ответ лидеры трех комитетов Палаты представителей США обвинили госсекретаря Майка Помпео в запугивании свидетелей и заявили, что это незаконно и "будет представлять собой доказательство обструкции".

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