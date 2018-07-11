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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 19:59 11.07.2018 - 19:59

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Представители демократического меньшинства в двух палатах Конгресса США обвинили президента США Дональда Трампа в большей лояльности к российскому президенту Владимиру Путину, нежели к союзникам по НАТО.

В совместном заявлении лидера демократического меньшинства палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера, распространенном в среду, говорится, что "бесцеремонные оскорбления и очернение президентом Трампом одного из самых непоколебимых союзников Америки - Германии, является позором".

"Его поведение этим утром - это еще один сигнал, вызывающий серьезную тревогу, о том, что президент (Д.Трамп - ИФ) более лоялен по отношению к президенту Путину, чем к нашим союзникам по НАТО", - отмечается в нем.

В заявлении также говорится, что встреча американского и российского лидеров станет не только поражением Вашингтона, но и шагом назад в будущем международного порядка и глобальной безопасности, в том случае, если Д.Трамп "покинет встречу с Путиным без железных заверений и конкретных шагов к полному прекращению со стороны России атак на нашу демократию".

"Успешная встреча означает реальные действия, сейчас", - подчеркивается в заявлении представителей демократического меньшинства.

В том же заявлении Н.Пелоси и Ч.Шумер напомнили, что обязанность Д.Трампа заключается в защите "американского народа от иностранных угроз, а не в продаже нашей демократии Путину".

Ранее в среду президент США Дональд Трамп раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса.

Встреча В.Путина и Д.Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.

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