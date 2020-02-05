Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 10:37

***Республиканцы раскритиковали Пелоси за то, что она порвала бумаги с речью президента

Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Американские демократы бурно отреагировали на выступление президента США Дональда Трампа перед Конгрессом, сравнив его с предвыборной речью, сообщают американские СМИ в среду.

Сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил, что выступление Трампа было "предвыборной речью от начала до конца".

"Я сожалею, что присутствовал там, и меня расстраивает то, что президент Трамп решил превратить священную традицию (ежегодное выступление перед конгрессом - ИФ) в дешевый предвыборный спектакль", - сказал он.

Сенатор Крис Ван Холлен также сравнил речь Трампа с предвыборным выступлением и назвал ее "постыдным представлением". Президентские выборы в США пройдут в ноябре этого года.

Конгрессмен-демократ Тим Райан написал в Twitter, что он не дослушал выступление Трампа, потому что оно было как "профессиональный рестлинг - полностью фальшивым".

Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер охарактеризовал речь Трампа как "демагогичное, недостойное, крайне узкопартийное и часто неправдивое" выступление.

Участник президентской гонки от Демократической партии Берни Сандерс, выступая после речи Трампа, заявил, что, по его мнению, это последнее послание Трампа "О положении страны".

Он раскритиковал президента за недавнее торговое соглашение с Мексикой и Канадой, а также укорил Трампа за то, что в своей речи тот не разу не упомянул климатические проблемы.

Республиканская партия после речи Трампа сконцентрировала внимание на инциденте со спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она в конце речи Трампа порвала свою копию речи президента. Это произошло после того, как Трамп не пожал Пелоси руку, которую она протянула, когда получала от него бумаги с речью.

Лидер республиканского меньшинства в палате представителей США Кевин Маккарти заявил, что "порванная бумага не меняет того, что в ней написано".

Член палаты представителей Стив Скэлис призвал Пелоси попросить прощения за свой поступок.

"Это было возмутительно, ей не стоило делать этого", - сказал он издание The Hill.

Госсекретарь США после инцидента с Пелоси опубликовал в Twitter кадр из мультфильма "Симпсоны". На нем героиня мультсериала Лиза Симпсон, плача, сидит на полу и рвет бумаги.

В этом эпизоде Лиза разорвала свое сочинение об американских ценностях после того, как увидела, как конгрессмен берет взятку, что пошатнуло ее веру в демократию, отмечает издание The Hill.

Сама Пелоси разместила в Twitter фотографию, на которой она протягивает руку отвернувшемуся Трампу, с подписью: "Демократы никогда не перестанут протягивать руку дружбы, чтобы выполнить работу, которую мы делаем для граждан".

Во время выступления перед Конгрессом Трамп, в частности, говорил о положительных изменениях в США, произошедших за время его нахождения на посту президента. Так, он заявил, что за время президентства ему удалось улучшить в стране экономическую ситуацию, обезопасить границы США и защитить их от Ирана и других враждебно настроенных государств.

Президент США традиционно выступает перед Конгрессом США с обращением "О положении страны" в начале каждого года. В нем он описывает экономическое, политическое и социальное положение страны, а также предлагает законодательные инициативы и рассказывает о национальных приоритетах.

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