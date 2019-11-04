Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 19:07

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Демократы палаты представителей США опубликовали в понедельник первые стенограммы показаний, данных в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает комитет по разведке палаты представителей США.

"С каждым новым интервью мы узнавали больше о попытке президента манипулировать рычагами власти в целях получения личного политического преимущества", - говорится в заявлении глав комитетов палаты представителей по разведке, по надзору и по иностранным делам.

Первыми были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США на Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

"Стенограммы интервью с (бывшим - ИФ) послом Йованович и (бывшим советником госдепа - ИФ) Маккинли четко демонстрируют, как президент Трамп одобрил отстранение высоко уважаемого и эффективного дипломата (Йованович - ИФ) на основании клеветы и лжи", - отмечается в нем.

К публикации стенограмм призывала Республиканская партия США. В то же время, республиканцы призывали, чтобы демократы опубликовали все стенограммы с показаниями, отмечает издание The Hill, соответственно публикация лишь части стенограмм может вызваться недовольство партии Трампа.

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