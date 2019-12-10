Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 15:19

Вашингтон. 10 декабря. ИТНЕРФАКС - Председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США, демократ Джерри Надлер заявил во вторник, что в отношении американского президента Дональда Трампа официально выдвинуты два основных направления.

Первое из них они охарактеризовали как злоупотребление властью.

Вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей.

Отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам необходимых документов.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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