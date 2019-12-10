Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 16:16

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Вашингтон. 10 декабря. ИТНЕРФАКС - Председатель юридического комитета палаты представителей конгресса США, демократ Джерри Надлер заявил во вторник, что в отношении американского президента Дональда Трампа официально выдвинуты два основных обвинения.

Первое из них он охарактеризовал как злоупотребление властью.

"Использовать свою должность для получения ненадлежащей личной выгоды, игнорируя или нанося ущерб национальным интересам, - это нарушение закона, за которое можно объявить импичмент президенту", - заявил Надлер.

Вторая группа нарушений касается препятствования расследованию Палаты представителей.

"Президент ставит себя выше американского народа и выше конгресса, который уполномочен объявлять импичмент, защищающий от угроз наши демократические институты. Этот президент ставит себя выше закона", - добавил председатель комитета.

Отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также - передачу конгрессменам необходимых документов.

Надлер пояснил, что позже на этой неделе эти пункты обвинения рассмотрит юридический комитет палаты представителей. Члены комитета должны будут решить, считают ли они эти обвинения обоснованными. Далее палата представителей в полном составе должна будет проголосовать по вопросу о запуске процедуры импичмента на основе имеющихся обвинений.

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей американского Конгресса Адам Шифф в свою очередь упомянул, что "президент Трамп обратился к иностранному государству - Украине - за тем, чтобы публично объявить о расследованиях в отношении его конкурента".

"Если мы будем ничего не делать, то станем соучастниками президента, который злоупотребляет своей должностью, общественным доверием и национальной безопасностью", - добавил Шифф.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля этого года. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера, а также по предполагаемому вмешательству в американские выборы 2016 года с территории Украины.

1ви ар

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