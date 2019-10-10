Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 6:52

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Председатели комитетов по разведке Адам Шифф, по международным делам Элиот Энгел и по надзору Элайджа Каммингс направили письмо экс-советнику президента США по России и Евразии Фионе Хилл с требованием дать показания 14 октября, сообщает Axios.

"Ваша неявка или отказ явиться на допрос или представить запрошенные документы, в том числе по указанию или распоряжению президента или Белого дома, являются доказательством препятствования расследованию импичмента Палаты представителей и могут быть использованы в качестве неблагоприятного вывода против президента", - говорится в письме законодателей.

В послание также включен список документов, которые конгрессмены запрашивают у Хилл, в том числе связанные с телефонными звонками и взаимодействиями между президентами США и Украины, а также усилиями Белого дома по работе с Украиной для начала расследования в отношении сына бывшего вице-президента США - Хантера Байдена.

Пока неясно, поручит ли администрация Трампа бывшему советнику не появляться на допрос, как это произошло с послом США в ЕС Гордоном Сондландом на этой неделе.

Советник Трампа по России и Евразии Фиона Хилл покинула свой пост в августе.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В результате "украинского скандала" демократы в палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

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