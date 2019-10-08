Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 5:21

Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - 12 из 235 демократов Палаты представителей США считают, что посол США в ЕС Гордон Сондланд должен покинуть свой пост после того, как стало известно о его роли в событиях, связанных с Украиной, свидетельствуют данные опроса NBC News.

"Сондланд потерял доверие и должен уйти в отставку", - сказал представитель от штата Вирджиния Джерри Коннолли NBC News.

Его поддержали Тим Райан (Огайо), Ллойд Доггетт (Техас), Берни Джонсон (Миссисипи), Дэнни Хек (Вашингтон), Филемон Вела (Техас), Дэвид Прайс (Нью-Йорк), Бонни Уотсон Коулман (Нью-Джерси), Энтони Браун (Мэриленд), Дуайт Эванс (Пенсильвания), Джулия Браунли (Калифорния) и Гвен Мур (Висконсин).

В то же время другие представители Демократической партии заявили, что будут делать выводы после того, как Сондланд даст показания на Капитолийском холме.

"Если эти утверждения верны, любой, кто замешан в предполагаемых попытках президента оказать давление на иностранного лидера, чтобы вмешаться в наши выборы, должен быть немедленно отстранен от должности", - сказала представитель от Колорадо Диана ДеГетт NBC News.

Сондланд должен появиться на запланированных слушаниях в Палате представителей во вторник.

Согласно серии текстовых сообщений, распространенных по итогам слушаний бывшего спецпредставителя США на Украине Курта Волкера, "высокопоставленные дипломаты США призывали нового избранного президента Украины провести расследование, связанное с семьей Джо Байдена, в обмен на организацию визита в Вашингтон".

Речь идет о трех дипломатах - самом Волкере, о поверенном в делах США на Украине Уильяме Тейлоре и постпреде США при ЕС Гордон Сондланд.

По данным агентства, утром 25 июля перед телефонным разговором между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским Волкер написал сообщение помощнику Зеленского Андрею Ермаку, в котором призывал Киев провести расследование дел семьи Байдена в обмен на визит Зеленского в Вашингтон.

Кроме того, Волкер, Сондланд и Тейлор обсуждали текст заявления, которое Зеленский должен был бы выпустить в поддержку расследования. Также об этом ранее сообщала The New York Times.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

1вз гс

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