Этот контент был опубликован 28 апреля 2019 г. 12:53

Вашингтон. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Бывший вице-президент США Джо Байден, объявивший ранее на этой неделе о намерении участвовать в президентской кампании 2020 года, пользуется наибольшей поддержкой членов Демократической партии и сторонников демократов.

Согласно данным опросов, опубликованным в воскресенье американской газетой The Washington Post и телеканалом ABC, в поддержку Дж.Байдена выступают 17% демократов и их сторонников, второе место с 11% занимает Берни Сандерс. В поддержку ряда других демократов высказались пять и менее процентов опрошенных.

Телеканал ABC отмечает, что лидерство этих двух претендентов неудивительно, поскольку их имена наиболее узнаваемы из списка почти 20 демократов, заявивших о президентских амбициях на выборах 2020 года.

Телефонный опрос проводился по заказу газеты The Washington Post и телеканала ABC в период с 22 по 25 апреля на английском и испанском языках. В нем принял участие 1001 взрослый американец. Степень погрешности в данном опросе составляет 3,5 процентных пункта.

1ар ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!