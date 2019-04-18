Этот контент был опубликован 18 апреля 2019 г. 8:42

Вашингтон. 18 апреля. ИНТЕРФАКС - Группа конгрессменов-демократов потребовала от генпрокурора США Уильяма Барра отменить запланированную перед публикацией доклада спецпрокурора Роберта Мюллера пресс-конференцию, сообщает издание The Hill.

"Эта пресс-конференция, в которой, вероятно, не будет участвовать спецпрокурор Мюллер, излишняя и неуместная. Кажется, она направлена на то, чтобы сформировать публичное мнение о докладе еще до того, как его смогут прочесть", - говорится в заявлении демократов.

Демократы обратили внимание, что пресс-конференция пройдет до того как доклад спецпрокурора увидят члены Конгресса США.

Свою подпись под письмом поставили председатель юридического комитета палаты представителей Джеррольд Надлер, председатель комитета по разведке Адам Шифф, председатель комитета по надзору и реформам Элайджа Каммингс и другие демократы из палаты представителей.

Газета The Washington Post в среду сообщила, что доклад спецпрокурора Р.Мюллера Минюст США опубликует в "слегка отредактированной версии". В отредактированную версию доклада, отмечает газета, войдут различные свидетельства, собранные во время расследования, например, анализ твитов президента.

В докладе говорится, что Р.Мюллер не смог прийти к выводу о том, что президент США Дональд Трамп нарушал закон, так как было очень сложно определить намерения президента, отмечает газета.

Ранее стало известно, что министерство юстиции отправит отредактированную версию доклада в Конгресс США только после пресс-конференции генпрокурора США У.Барра.

Законодатели на Капитолийском холме получат отчет в 11 утра (19:00 по мск) в четверг, более чем через час после того, как У.Барр начнет свою пресс-конференцию, отмечает издание.

Данное решение немедленно привело к жалобам демократов и критике со стороны СМИ.

Лидер сенатского меньшинства Чак Шумер написал в своем Twitter: "Американский народ заслуживает правды. Им больше не нужен предварительный контроль за ущербом или подача под нужным углом от выбранного президентом Трампом генпрокурора Уильяма Барра".

Как сообщалось, генпрокурор США У.Барр и его заместитель Род Розенштейн, который ранее курировал расследование Р.Мюллера, в 9:30 (17:30 по мск) проведут пресс-конференцию перед публикацией отчета.

Редактирование доклада было начато в конце марта и активно проходило в первой половине апреля.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его У.Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом президента США Дональда Трампа.

Изначально полный отчет Р.Мюллера опубликован не был, что не устроило многих членов Демократической партии. В частности, спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси назвала четырехстраничное резюме У.Барра по докладу спецпрокурора "снисходительным" и "бесцеремонным", добавив, что демократы должны сами сделать выводы по докладу Р.Мюллера.

1мм эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!