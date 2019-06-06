Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 21:05

Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Демократы в палате представителей США официально представили резолюцию, которая обвиняет генерального прокурора Уильяма Барра в неуважении к Конгрессу, сообщает в четверг издание The Hill.

В резолюции также обвиняется в неуважении бывший адвокат президента США Дон Макган.

Резолюция позволит председателю юридического комитета палаты представителей США Джерольду Надлеру потребовать через суд, чтобы Барр передал демократам неотредактированную полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, а также - связанные с его расследованием документы. От Макгана демократы также хотят затребовать ряд документов и публичное выступление в Конгрессе.

Ожидается, что голосование в палате представителей по резолюции пройдет во вторник.

Джеррольд Надлер требовал от Барра до 6 мая предоставить полную версию доклада Мюллера о расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы 2016 года. Минюст отказался передавать текст доклада, аргументировав это тем, что таким образом Барр нарушит закон и скомпрометирует текущие расследования.

Вместо этого Барр предложил ряду демократов ознакомиться к версией доклада, в которую внесено меньше правок, но демократы отказались.

В марте 2019 года команда Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

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