Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 3:58

Вашингтон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Демократы из судебного комитета Палаты представителей США направили письмо генпрокурору США Уильяму Барру с призывом выяснить, как местные правоохранительные органы справились с расследованием трех недавних громких случаев гибели безоружных чернокожих людей.

"Мы, нижеподписавшиеся члены судебного комитета Палаты представителей, просим Министерство юстиции: оценить действия местных должностных лиц, ответственных за расследование убийства Ахмауда Арбери, (...) инициировать расследование того, была ли смерть Брионны Тейлор (...) частью модели или практики неконституционного поведения полицейского управления Луисвилла, и расследовать смерть Джорджа Флойда (...). Мы также просим Федеральное бюро расследований, отдел гражданских прав Министерства юстиции и Службу общественных связей Министерства юстиции как можно скорее проинформировать комитет о состоянии этих вопросов", - говорится в письме.

Арбери был застрелен двумя прохожими в городе Брансуик.

Тейлор - медсестра скорой помощи 13 марта была смертельно ранена в своем доме в Луисвилле (штат Кентукки) полицейскими в штатском.

46-летний Флойд был задержан полицейскими в понедельник в Миннеаполисе (штат Миннесота). При задержании один из полицейских давил на шею Флойда коленом, несмотря на его жалобы, что он не может дышать. Впоследствии он скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся две ночи подряд: участники волнений устраивали поджоги и грабили магазины.

Президент США Дональд Трамп ранее потребовал быстрее расследовать инцидент, повлекший беспорядки.

Между тем, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей попросил власти штата в целях безопасности прислать подразделения Национальной гвардии.

1вз гс

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции