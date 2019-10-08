Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 1:02

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Демократы Сената и Палаты представителей США обратились к министру обороны США Марку Эсперу и госсекретарю Майку Помпео с призывом отказаться от планов возможного выхода из Договора по открытому небу, сообщают местные СМИ.

"Договор по открытому небу является критическим элементом безопасности США и Европы, и решение о выходе будет еще одним ударом по региональной стабильности, а также по безопасности Украины", - написали Роберт Менендес и Джек Рид, зампредседатели комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Сената, а также председатели аналогичных комитетов Палаты представителей Элиот Энгел и Адам Смит.

По их мнению, выход США из Договора по открытому небу поставит под сомнение приверженность Вашингтона безопасности Украины и скажется на репутации США как надежного партнера.

"Выход из Договора по открытому небу, важного многостороннего соглашения по контролю над вооружениями, был бы еще одним подарком Путину от администрации Трампа", - добавили конгрессмены.

Днем ранее председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель обратился с отдельным письмом советнику по нацбезопасности президента США Роберту О'Брайену.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу и настоятельно призываю вас против таких опрометчивых действий. Этот договор обеспечил важную военную транспарентность для 34 подписавших его стран с момента его вступления в силу в 2002 году. Выход США (...) нанесет ущерб интересам национальной безопасности наших союзников и партнеров", - заявил он.

1вз ад

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