Демократы спровоцировали "шатдаун" по политическим причинам, считает Трамп

Этот контент был опубликован 3 января 2019 г. 16:17

Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Президент США заявил, что ответственность за шатдаун (временная приостановка финансирования работы государственных учреждений - ИФ) несет Демократическая партия, которая, по его мнению, по политическим соображениям создает трудности для работы госорганов страны.

"Шатдаун происходит только из-за президентских выборов 2020 года. Демократы знают, что они не могут победить, учитывая всех достижения "Трампа", поэтому они прилагают все усилия в (блокировании - ИФ) крайне необходимой пограничной безопасности и строительство стены. Продолжается притеснение президента. Для них это сугубо политика!", - написал Д.Трамп в Twitter в четверг.

Около четверти учреждений федерального правительства США приостановило свою работу 22 декабря после того, как Конгресс и Д.Трамп не смогли достичь соглашения о финансировании в $5,7 млрд стены на границе с Мексикой.

Демократы отказываются санкционировать выделение $5 млрд на строительство сооружения, которое, по их мнению, не решит миграционной проблемы.

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