Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 23:57

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Белый дом заявил, что демократы с помощью импичмента президента США Дональда Трампа стремились пересмотреть результаты выборов 2016 года и повлиять на выборы 2020 года.

"Сегодня фальшивая попытка импичмента, состряпанная демократами, закончилась полным оправданием президента Дональда Трампа. Как мы уже заявляли, он не виноват. Сенат проголосовал за отклонение необоснованных статей импичмента, и только политические оппоненты президента - все демократы и один несостоявшийся кандидат в президенты от республиканцев - проголосовали за сфабрикованные статьи импичмента", - говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что импичмент был еще одной "охотой на ведьм", которая "лишила президента его законных процессуальных прав и была основана на серии лжи".

"Все эти усилия демократов были направлены на то, чтобы опровергнуть результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года", - подчеркивается в заявлении.

Между тем, Белый дом добавляет, что на протяжении всего этого "полностью коррумпированного процесса президент Трамп успешно продвигал интересы Соединенных Штатов и оставался сосредоточенным на вопросах, которые имеют значение для американцев".

"Президент рад оставить эту последнюю главу позорного поведения демократов в прошлом и надеется продолжить свою работу от имени американского народа в 2020 году и в будущем", - говорится в сообщении.

Американские сенаторы в среду признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. В втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным. Против Трампа проголосовал только один республиканец - Митт Ромни, на первом голосовании признавший его виновным в злоупотреблении полномочиями.

В отношении Трампа демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Палата представителей, в которой большинство принадлежит демократам, в итоге выдвинула Трампу два обвинения - в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса.

Дело было передано в Сенат для проведения судебного процесса в январе этого года. Сомнений в том, что сенат отвергнет обвинения против Трампа не было, так как большинство в этой палате Конгресса принадлежит республиканцам.

1вз см

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!