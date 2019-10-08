Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 18:31

Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Демократы в палате представителей США собираются юридически обязать американского постпреда при ЕС Гордона Сондланда дать показания перед Конгрессом США, сообщает во вторник канал ABC News.

"Мы рассматриваем это вмешательство (запрет Госдепартамента США - ИФ) как препятствие расследованию, проводимого в рамках процедуры импичмента", - цитирует канал заявления ряда влиятельных конгрессменов от Демократической партии.

В заявлении, сделанном от имени председателя комитета Палаты представителей по разведке Адама Шиффа, председателя комитета по иностранным делам Элиота Энгела и комитета по надзору Элайджи Каммингса говорится, что "дача показаний постпредом Сондландом и его документы существенно важны, и именно поэтому администрация запрещает дачу показаний и изымает его документы".

"Мы направим повестку и вынудим постпреда Сондланда дать показания и (предъявить - ИФ) документы", - подчеркивается в нем.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США запретил Сондланду давать показания в конгрессе в рамках расследования, цель которого - определить, есть ли основания для импичмента президенту Дональду Трампу.

По словам адвоката дипломата Роберта Ласкина, госдеп потребовал от посла в ЕС действовать в соответствии с распоряжением ведомства и не принимать участие в организуемых в палате представителей слушаниях. При этом причины такого решения госдепа не приводится.

Ласкин сообщил, что Сондланд "глубоко расстроен тем, что не сможет дать показания".

По сообщениям американских СМИ, ранее Сондланд добровольно согласился ответить на вопросы членов палаты представителей США. Причем планировалось, что эти слушания пройдут уже во вторник.

Причем Трамп во вторник приветствовал решение Госдепартамента США, назвав слушания в Конгрессе "пародией на суд".

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