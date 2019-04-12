Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 10:41

Лондон. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Участники многомесячных протестов в Хартуме - столице Судана - не расходились ночью после произошедшего накануне военного переворота, тем самым нарушив введенный властями комендантский час, сообщает в пятницу британская телерадиокорпорпация BBC.

Демонстранты, в частности, остаются на площади перед зданием Минобороны страны.

BBC отмечает, что у большинства собравшихся - праздничное настроение, и некоторых из них играют на музыкальных инструментах, танцуют и поют.

При этом организаторы протестов, длившихся последние четыре месяца, заявляют, что демонстрации продолжатся до тех пор, пока власть в стране не будет передана гражданскому правительству.

Накануне в Судане военное командование отстранило от власти президента Омара аль-Башира, сформировав временный военный совет, председателем которого стал министр обороны Авад ибн Ауф.

В обращении к нации А.ибн Ауф объявил, что в стране вводится режим ЧП на три месяца, а военный совет берет власть в свои руки на время переходного периода, который продлится два года.

При этом председатель военного совета объявил, что в стране вводится комендантский час с 10 часов вечера до 4 часов утра.

1бф аю

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