(расширенная версия)
Дубай. 1 января. ИНТЕРФАКС - Все демонстранты, проводившие акцию протеста близ посольства США в Багдаде, покинули это место, сообщают в среду арабские СМИ.
Участники акции протеста выходят из "Зеленой зоны" - особо охраняемого района Багдада, в котором, в частности, находятся иностранные посольства.
Во вторник демонстранты ворвались на территорию диппредставительства, однако затем силам правопорядка удалось взять ситуацию под контроль. Утром в среду американские военные применили слезоточивый газ против пытавшихся прорваться на территорию посольства людей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, за этой акцией стоит Иран. В Тегеране такие обвинения отвергают.
По сообщению агентства "Тасним", в МИД Тегерана в среду вызвали швейцарского поверенного в делах, представляющего в Иране интересы США. Ему выразили протест против "воинственных заявлений" американского руководства.
"Ему напомнили, что Иран не стремится к войне, но при этом готов противостоять любой угрозе и любым неразумным действиям. Иран будет защищаться всеми силами", - сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.
1во ап