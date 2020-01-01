Этот контент был опубликован 1 января 2020 г. 16:31

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Дубай. 1 января. ИНТЕРФАКС - Все демонстранты, проводившие акцию протеста близ посольства США в Багдаде, покинули это место, сообщают в среду арабские СМИ.

Участники акции протеста выходят из "Зеленой зоны" - особо охраняемого района Багдада, в котором, в частности, находятся иностранные посольства.

Во вторник демонстранты ворвались на территорию диппредставительства, однако затем силам правопорядка удалось взять ситуацию под контроль. Утром в среду американские военные применили слезоточивый газ против пытавшихся прорваться на территорию посольства людей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, за этой акцией стоит Иран. В Тегеране такие обвинения отвергают.

По сообщению агентства "Тасним", в МИД Тегерана в среду вызвали швейцарского поверенного в делах, представляющего в Иране интересы США. Ему выразили протест против "воинственных заявлений" американского руководства.

"Ему напомнили, что Иран не стремится к войне, но при этом готов противостоять любой угрозе и любым неразумным действиям. Иран будет защищаться всеми силами", - сообщили в иранском внешнеполитическом ведомстве.

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