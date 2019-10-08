Этот контент был опубликован 8 октября 2019 г. 21:12

Мадрид. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Тысячи людей съезжаются в Кито из разных частей Эквадора, чтобы принять участие в массовых акциях протеста против правительства страны, сообщает во вторник агентство Associated Press.

В столицу массово направляются представители коренных народов, которые, как напоминает агентство, сыграли важную роль в отстранении от власти бывшего президента страны Лусио Гутьерреса в 2005 году.

Протесты начались на прошлой неделе после того, как нынешний президент страны Ленин Морено объявил о сокращении госсубсидий, что привело к резкому повышению цен на топливо.

В акциях принимают участие представители различных профессий, в том числе сотрудники транспортной системы, фермеры и студенты. Во многих городах Эквадора протестующие блокируют дороги, не работает общественный транспорт.

Из-за массовых протестов эквадорская государственная нефтяная компания Petroamazonas EP приостановила работу трех нефтяных месторождений.

Накануне участники акций учинили беспорядки, они громили витрины магазинов, разбивали автомобили и устраивали столкновения со стражами порядка. Они также подожгли полицейскую бронемашину. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

По последним данным, в ходе протестов задержано около 570 человек.

Кроме того, в ночь на вторник президент страны Ленин Морено объявил о том, что правительство столкнулось с угрозами безопасности, и поэтому он перенес его из Кито в портовый город Гуаякиль.

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