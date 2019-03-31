Этот контент был опубликован 31 марта 2019 г. 3:52

Мадрид. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Выступления сторонников властей Венесуэлы и их противников, поддерживающих оппозицию, прошли в субботу в разных районах венесуэльской столицы Каракасе, сообщают СМИ с места событий.

Демонстрации начались по призывам президента страны Николаса Мадуро и провозгласившего себя временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо на фоне очередного масштабного отключения электроэнергии, которое наблюдается в 20 из 23 штатов страны, включая Каракас.

При этом, как сообщают западные СМИ, силы правопорядка, препятствовавшие сторонникам оппозиции, применили против них слезоточивый газ.

Х.Гуайдо в субботу призвал возобновить акции протеста 6 апреля.

"Мы организуем операцию "Свобода". Мы призываем всех по всей Венесуэле выйти на улицы 6 апреля", - заявил он на одном из митингов.

Со своей стороны Н.Мадуро обратился к населению провести ответную акцию, чтобы "сказать нет террористическому империализму США".

Он также призвал силы правопорядка "проявлять нулевую терпимость" в отношении протестов против властей.

В настоящее время власти Венесуэлы сообщают, что постепенно удается решить проблему с отключением электроэнергии.

По сообщениям СМИ, во многих городах в последние часы подача электричества то возобновлялась, то снова прерывалась. В муниципалитете Либертадор, в котором расположены основные госучреждения, сообщили, что проблема "блэкаута" решена на 90%. Власти штата Миранда проинформировали в Twitter о восстановлении 60% подачи электроэнергии.

В то же время в ряде западных штатов проблему пока решить не удается вообще, отмечает агентство ЭФЭ. Это касается и Каракаса, где, в частности, приостановило работу метро.

В итоге многие жители Венесуэлы уже около 15 часов остаются без света.

1гк вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!