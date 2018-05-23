Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 14:52 23.05.2018 - 14:52

Пекин. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Демонтаж северокорейского ядерного полигона "Пунгери" может быть произведен 24 мая, если погодные условия будут благоприятными, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейского представителя.

"Если завтра будут хорошие погодные условия, мы сможем работать", - заявил представитель КНДР южнокорейским журналистам.

Ранее сообщалось, что полигон могут демонтировать в период с 23 по 25 мая, но точный день не назывался.

Планируется, что тоннели, предназначенные для подземных испытаний ядерного оружия, будут взорваны.

Группа иностранных журналистов, прибывшая в КНДР для освещения церемонии закрытия полигона, уже отправились на поезде из города Вонсан в сторону места расположения этого объекта.

эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line