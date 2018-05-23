Демонтаж ядерного полигона КНДР планируется провести 24 мая - представитель КНДР
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Пекин. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Демонтаж северокорейского ядерного полигона "Пунгери" может быть произведен 24 мая, если погодные условия будут благоприятными, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейского представителя.
"Если завтра будут хорошие погодные условия, мы сможем работать", - заявил представитель КНДР южнокорейским журналистам.
Ранее сообщалось, что полигон могут демонтировать в период с 23 по 25 мая, но точный день не назывался.
Планируется, что тоннели, предназначенные для подземных испытаний ядерного оружия, будут взорваны.
Группа иностранных журналистов, прибывшая в КНДР для освещения церемонии закрытия полигона, уже отправились на поезде из города Вонсан в сторону места расположения этого объекта.
эф во
Интерфакс