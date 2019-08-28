Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 19:37

Рим. 28 августа. ИНТЕРФАКС - "Движение 5 звезд" и Демократическая партия Италии договорились, что попробуют сформировать правительство во главе с действующим премьером Джузеппе Конте, сообщает в среду газета "Репубблика".

"Мы достигли политического соглашения с Демократической партией по Конте (на посту премьера - ИФ), чтобы попробовать сформировать правительство, способное остаться у власти в долгосрочной перспективе", - сказал лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо.

Ранее в среду обе партии приняли участие в консультациях с президентом Италии Серджо Маттареллой. Именно он впоследствии примет решение о том, будет ли сформировано в Италии новое правительство.

В августе лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, состоящий в настоящее время в правительственной коалиции с "Движением 5 звезд", заявил, что не видит большинства в итальянском парламенте у какой бы то ни было политической силы, и стране необходимы досрочные выборы. Также он заявил, что намерен предложить сенату инициативу о недоверии премьер-министру Джузеппе Конте. Конте, не дожидаясь голосования в сенате, подал в отставку.

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