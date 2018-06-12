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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 10:51 12.06.2018 - 10:51

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном во вторник заявил, что денуклеаризация КНДР будет полной и подлежащей верификации.

"Она будет верифицирована", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста о верификации денуклеаризации Корейского полуострова.

Д.Трамп добавил, что она будет произведена и обеими сторонами Корейского полуострова, и международными наблюдателями. По его словам, денуклеаризация "будет полной".

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