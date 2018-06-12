Денуклеаризация КНДР будет проводиться максимально быстро, но речь идет о технически непростом процессе - Трамп
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Вашингтон. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова с технической точки зрения займет определенное количество времени.
"Я об этом много читал и смотрел. Полное и успешное завершение денуклеаризации занимает много времени. Это занимает много времени, с технической точки зрения, нужно будет подождать определенное количество времени", - сказал Д.Трамп.
Также американский президент ожидает, что процесс "начнется очень скоро".
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Интерфакс