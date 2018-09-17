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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 8:17 17.09.2018 - 08:17

Гонконг. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Вопрос о путях денуклеаризации Корейского полуострова остается главной темой повестки дня предстоящих переговоров президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейском саммите, сообщил журналистам глава президентской администрации Им Чжон Сек.

"Вплоть до последнего времени денуклеаризация оставалась пунктом повестки дня переговоров Севера и Соединенных Штатов. Теперь этот вопрос будет ключевым (на межкорейском саммите - ИФ), - сказал он на пресс-конференции.

Чиновник отметил: "Этот вопрос не может обсуждаться на рабочем уровне, и даже если он обсуждается в таком формате, переговоры не могут привести к соглашению".

В повестку переговоров, сообщил глава администрации, включены три главные темы: улучшение и развитие межкорейских отношений, продвижение переговоров по денуклеаризации между Северной Кореей и США, а также снижение уровня военной напряженности и предотвращение угрозы войны между двумя Кореями.

"Существуют ожидания большого прогресса по темам саммита, но возможности для этого ограничены. Пока для нас остается открытым вопрос о том, удастся ли достичь соглашения по конкретным путям денуклеаризации, будет ли такое соглашение изложено на бумаге, или же озвучено в устной форме", - сказал Им Чжон Сек.

Визит Мун Чжэ Ина в Пхеньян намечен на 18-20 сентября. Как сообщается, первая встреча лидеров состоится во вторник во второй половине дня, ей будут предшествовать торжественная церемония встречи южнокорейского гостя и обед. Второй раунд официальных переговоров запланирован на среду.

1гк ки

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