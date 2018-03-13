Депутатам сессии ВСНП представлен проект реформы структуры китайского правительства
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Пекин. 13 марта. ИНТЕРФАКС - На состоявшемся во вторник очередном пленарном заседании сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) депутатам был представлен проект реформы структуры Госсовета КНР.
В соответствии с проектом, в Госсовет войдут 26 комитетов и министерств. Новыми ведомствами должны стать министерства по чрезвычайным ситуациям, природных ресурсов и по делам ветеранов.
Предлагается сформировать в структуре правительства управление по развитию международного сотрудничества, которое будет курировать внешние торгово-экономические связи страны, а также миграционное управление в составе Министерства общественной безопасности.
Минкультуры и Управление по делам культуры предполагается объединить в Министерство культуры и туризма.
Представляя проект реформы, член Госсовета Ван Юн подчеркнул, что изменения вносятся в соответствии с принятым XIX съездом КПК решением об углублении реформы партийного и государственного аппаратов.
Гк ав
Интерфакс