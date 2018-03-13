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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 6:37 13.03.2018 - 06:37

Пекин. 13 марта. ИНТЕРФАКС - На состоявшемся во вторник очередном пленарном заседании сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти Китая) депутатам был представлен проект реформы структуры Госсовета КНР.

В соответствии с проектом, в Госсовет войдут 26 комитетов и министерств. Новыми ведомствами должны стать министерства по чрезвычайным ситуациям, природных ресурсов и по делам ветеранов.

Предлагается сформировать в структуре правительства управление по развитию международного сотрудничества, которое будет курировать внешние торгово-экономические связи страны, а также миграционное управление в составе Министерства общественной безопасности.

Минкультуры и Управление по делам культуры предполагается объединить в Министерство культуры и туризма.

Представляя проект реформы, член Госсовета Ван Юн подчеркнул, что изменения вносятся в соответствии с принятым XIX съездом КПК решением об углублении реформы партийного и государственного аппаратов.

Гк ав

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